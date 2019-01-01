القبض على لاعب ليفانتي بتهمة الابتزاز

مدافع ليفانتي أنطونيوجارسيا قد يواجه السجن لفترة طويلة

ألقت السلطات الإسبانية القبض على أنطونيو جارسيا "تونيو"، مدافع ليفانتي، مساء أمس، الجمعة، بتهمة الابتزاز والتهديد.

وتواجد صاحب الـ 29 عامًا في السجن برفقة 6 آخرين في قضايات مختلفة والتي تتضمن ابتزاز وتهديد آخرين.

وقال النادي في بيان رسمي: "نظرًا لأن الإجراءات القضائية تخضع لسرية، الفريق دون تحفظ يدعم اللاعب وعائلته".

وتابع: "لسنا على دراية بتفاصيل القبض على اللاعب أو التهم الموجهة ولكن يجب احترامه ومساندة عائلته في هذه الظروف الصعبة والمتهم دائمًا بريء حتى تثبت إدانته".

الخفافيش رفضوا الحديث عن أي تفاصيل أخرى أو الوعد بنشر بيانات جديدة حول الأمر إلا إذا ظهرت أدلة مختلفة.

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وكان المدافع قد وقّع على تمديد لعقده يوم الأربعاء الماضي حتى 2023.

ولعب تونيو 17 مباراة في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري أساسيًا كما أنّه انضم لليفانتي في 2014.

جدير بالذكر أنّ اللاعب يمتلك 102 مباراة بقميص ليفانتي وسجل أول أهدافه لصالحهم في سبتمبر الماضي ضد ديبورتيفو ألافيس.