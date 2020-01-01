القبض على 15 بنجلاديشيًا بسبب عيد ميلاد ميسي

الشرطة البنجلاديشية تقبض على 15 شخصًا بسبب خرق قواعد التباعد المجتمعي أثناء احتفالهم بعيد ميلاد ليونيل ميسي.

قبضت الشرطة البنجلاديشية على 15 شخصًا بسبب خرقهم لقواعد التباعد المجتمعي التي فرضها الانتشار المميت لفيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، والتي نقلت بيانًا عن الشرطة، أوضحت من خلاله ملابسات الحادثة بالتفاصيل.

واحتفل هؤلاء الـ 15 مشجعًا بعيد ميلاد ليونيل ميسي قائد برشلونة الـ 33 في أحد المقاهي المحلية في مدينة دمورهده على الحدود مع الهند.

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وقرر القضاء أن يغرم هؤلاء المشجعين حوالي 100 تاكا، وهي ما تعادل حوالي واحد يورو فقط لكل شخص فيهم، بينما تم تغريم المقهى حوالي 62 يورو.

وقال فيراز حسين، القاضي الذي حكم عليهم: "لقد قاموا بخرق قواعد التباعد المجتمعي، وخرجوا أثناء المساء وخرقوا الحظر كذلك".

وسجلت بنجلاديش حوالي 122 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المميت، وتجاوزت حالات الوفيات الـ 1500 حالة خلال الأشهر الماضية.

جدير بالذكر أن ميسي سيواجه سيلتا فيجو مساء الغد السبت وهو يبحث عن الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية كلاعب محترف.