القبض على نجم الدوري الإنجليزي بتهمة الاغتصاب!

الشرطة تؤكد الخبر!

وقع لاعب في الدوري الإنجليزي متهم بشبهة اغتصاب في أيدي الشرطة صباح اليوم الإثنين تمهيدًا للتحقيق في الواقعة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تيليجراف" والتي رفضت الإفصاح عن هوية اللاعب لأسباب قانونية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الذي لم يتم الكشف عنه يبقى في مكاتب الشرطة حاليًا ويخضع للتحقيقات اللازمة.

وهو ما أكدته الشرطة بنفسها في بيان أصدرته عبر الصحيفة وذكرت خلاله أن الجريمة وقعت في وقت مبكر من شهر يونيو.

وكتبت الشرطة في البيان: "في الرابع من يوليو تلقينا بلاغًا بتعرض سيدة في نهاية العشرينات من عمرها للإغتصاب".

وأضافت: "الجريمة تم الإبلاغ أنها وقعت في شهر يونيو 2022 وفي الوقت الحالي تجري التحقيقات في الأمر".

الصحيفة على الرغم من أنها لم تفصح عن هوية اللاعب، إلا أنه تم الكشف عن كونه لاعبًا دوليًا ذائع الصيت، وأكدت "ذا صن" إنه ضمن هؤلاء المنتظر ظهورهم في كأس العالم القادمة في قطر 2022.

جدير بالذكر أن صحيفة "ذا صن" كشفت أيضًا أن اللاعب في نهاية العشرينات من عمره هو الآخر بالتحديد يبلغ 29 عامًا، وأنه تم القبض عليه في منزل بشمال لندن بوجود ست سيارات للشرطة.