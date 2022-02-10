القبض على موظف بنك سرق أموال نيمار!

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على أحد الأشخاص، للاشتباه به في وصوله بشكل غير قانوني إلى الحساب البنكي الخاص بنيمار، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، وسرقة أكثر من 35 ألف يورو.

وأصدرت الشرطة البرازيلية بيانًا يوم الأربعاء، أشارت فيه إلى أنها ألقت القبض على رجل عمره 20 عامًا، بتهمة الاحتيال على عملاء البنك، وأكدت في بيانها أن أحد العملاء هو اللاعب نيمار.

وبحسب بيان الشرطة البرازيلية، فإن المشتبه به يعمل في أحد البنوك البرازيلية، والذي يوجد به حساب نيمار، ووالده، وتمكن من سرقة بعض الأموال من حساب نجم الفريق الفرنسي.

وأشار البيان إلى أن هذا الموظف يعمل في البنك، وتمكن من الحصول على كلمة مرور موظف آخر في البنك ليقوم بعدها بسرقة بعض الأموال من حسابات مشاهير.

وأفاد بيان الشرطة، إلى أن هذا الشخص قام في البداية بسرقة 10000 ريال برازيلي وتحويلهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن وصل المبلغ إلى 200 ألف ريال برازيلي، حتى اكتشف والد نيمار وجود سرقة في حسابات نجله وقام بإبلاغ الجهات المختصة.

وأكد بيان الشرطة البرازيلية، على أنه تم إعادة الأموال المسروقة إلى حساب نيمار وتم تعويضه، وبدأت في التحقيق لمعرفة المتسبب في سرقة تلك الأموال.

جدير بالذكر أن نيمار صاحب الـ 30 عامًا، يواصل استعداده في الوقت الحالي مع باريس سان جيرمان، لاستعادة لياقته والمشاركة مع الفريق في الفترة القادمة، ويأمل أن يلحق مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.