القبض على مشجعين سخرا من وفاة سالا أثناء لقاء ساوثامبتون وكارديف سيتي

النادي أكد أن رده سيكون حازمًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد نادي ساوثامبتون الإنجليزي، أن الشرطة احتجزت اثنين من مشجعي الفريق، بعدما ظنوا أنهم سخروا من موت اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وأعلنت الشرطة بشكل رسمي وفاة اللاعب الأرجنتيني، عقب أسبوعين من البحث في القناة الإنجليزية.

وخاض كارديف سيتي أول مباراة له بعد الإعلان الرسمي عن وفاة اللاعب، والذي يعد أغلى صفقة في تاريخ النادي، بعد انضمامه من صفوف نانت الفرنسي.

ووقف جميع المتواجدي في ملعب سانت ماري دقيقة حداد على روح المهاجم الراحل وارتدوا شارات سوداء.

لكن شوهد اثنين من مشجعي القديسين، يقومون بحركة الطائرة في إشارة إلى الكارثة التي حلت باللاعب.

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وأًصدر نادي ساوثامبتون بيانًا يؤكد فيه الأمر: "يؤكد نادي ساوثامبتون من القبض على اثنين من مشجعي الفريق، بعد ما حدث في مواجهة كارديف سيتي يوم السبت".

وتابع البيان: "سيواصل النادي العمل مع شرطة هامبشيير، لتحديد هوية أي شخص قام بإبداء لفتة غير طيبة اتجاة أنصار كارديف، مثل هذا السلوك ليس له مكاناً ولن يتم التسامح معه في سانت ماري، وسيتخذ النادي موقفًا حازمًا ضد أي شخص معني ويعتزم منع هؤلاء المؤيدين الذين تم تحديدهم".

وتم القبض على المشجعين، وسيتم منعهم من حضور أي مباراة لمدة 3 سنوات على أرضية الملعب.

"اللاعبون الكبار يظهرون في المباريات المهمة "🗨️



جوارديولا 🗣️ pic.twitter.com/UFss0Zq8PE — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

وكان كارديف سيتي قد خطف فوزًا مثيرًا في الوقت بدلاً من الضائع، بالفوز بهدفين مقابل هدف على ساوثامبتون.