القبض على أسطورة الكرة الأمريكية بتهمة الإساءة للأطفال

قامت الشرطة الأمريكية، بإلقاء القبض على هوب سولو أسطورة منتخب الولايات المتحدة في كرة القدم النسائية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، في ولاية كارولينا الشمالية، بعدما ظهرت صاحبة الـ40 سنة في حالة سكر كامل.

وأشارت إلى أن الحارسة السابقة تم توجيه لها تهمة القيادة بحالة سكر ومقاومة الاعتقال، بالإضافة لإساءة معاملة الأطفال.

ماذا حدث مع أسطورة الولايات المتحدة؟

قامت السلطات الأمريكية باحتجاز اللاعبة المعتزلة، والتي سبق أن حصلت على كأس العالم وحصدت ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد مع بلادها.

وقال المسؤولون إن سولو تم حجزها بسبب مقاومة الاعتقال بعد مشاهدتها تقود في حالة سكر، بالإضافة لجنحة الإساءة للأطفال أن طفليها كانا في السيارة عندما تم القبض عليها.

وتم نقل سولو إلى سجن مقاطعة فورسيث من أجل بدء التحقيق معها في التهم الموجهة لها.

ليست المرة الأولى

سولو له سابقة أخرى عندما تم القبض عليها بتهمة العنف المنزلي، كما اتهمت في 2014 بتوبيخ ضابط شرطة وتوجيه ألفاظ غير لائقة له.

وتم القبض عليها في واقعة أخرى بدعوى الدخول في مواجهة جسدية مع ابن أخيها المراهق ومحاولة ضربه.

وأوضحت التقارير أنه إذا تمت إدانتها في القضية الحالية ربما تواجه عقوبة السجن لفترة ما.

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