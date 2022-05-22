"القانون يمنع إيجالو والدوسري من خوض كلاسيكو الاتحاد والهلال"

كشف الإعلامي الرياضي عادل المرضي، عن أن القانون كان سيمنع ثنائي الهلال سالم الدوسري والنيجيري أوديون إيجالو، من خوض مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

الاتحاد سيواجه الهلال مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا يمنع القانون الدوسري وإيجالو من الكلاسيكو؟

كتب المرضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد فيها على أنه إذا تم تطبيق القانون في مباراة الفيحاء، لتم إيقاف ثنائي الهلال سالم الدوسري وإيجالو.

وجاء نص تغريدة المرضي كالآتي: "لو تم تطبيق القانون، لن يلعب إيجالو وسالم الدوسري في مباراة الكلاسيكو، إيجالو ضرب لاعب ضمك بالكوع".

وتابع: "سالم الدوسري اتجه لجماهير الفيحاء وقام بإثارتهم والمادة 58 تقول: أي لاعب يقوم بإثارة الجماهير بالفعل أو القول أو الإشارة خلال أي مباراة، يتم إيقافه مباراتين".

لو تم تطبيق القانون ...

●لن يلعب ايغالو وسالم الدوسري في مباراة الكلاسيكو ..



●ايغالو ضرب لاعب لاعب ضمك بالكوع

● سالم الدوسري اتجه لجماهير الفيحاء وقام باثارتهم والمادة ٥٨ تقول :

أي لاعب يقوم بإثارة الجماهير بالفعل أو القول أو الإشارة خلال أي مباراة يتم إيقافه مباراتين pic.twitter.com/EX6MwYYP4N — عادل المرضي (@ADEL_MARDI) May 21, 2022

الهلال خسر كأس الملك وعينه على الدوري

وخسر فريق نادي الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد فريق نادي الفيحاء بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وبعد خسارة كأس الملك، أصبح هدف الهلال الأساسي الآن هو تحقيق بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عن طريق الفوز على الاتحاد بالكلاسيكو واستمرار ضغطه على القمة حتى الرمق الأخير.

ويحتل الهلال المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، ويأتي الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة قبل مباراة الكلاسيكو.

اقرأ أيضًا ..

"لأنه أشهر من الهلال" .. لماذا يعاني بيريرا؟

فرصة ذهبية للهلال .. الآن الانتقضاض على تيشيرا سهل!

طريق جديد .. رومان سايس يصدم الأندية السعودية!