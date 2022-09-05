القانون الأخلاقي السبب .. لابورتا يرفض "رافعة بيكيه" لمساعدة برشلونة

أخلاق لابورتا تمنعه من وضع يده في يد بيكيه!

رفض جوان لابورتا رئيس مجلس إدارة برشلونة التعاون مع جيرارد بيكيه، أثناء تفعيل البرسا للرافعة الاقتصادية الرابعة في سوق الانتقالات الصيفي المنصرم.

الفريق الكتالوني نجح في تدعيم صفوف فريقه بالميركاتو الصيفي بذكاء حاد، حيث أبرم العديد من الصفقات الثقيلة التي بإمكانها أن تجعل برشلونة منافسًا قويًا على جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.

كتيبة تشافي هيرنانديز تسير على خُطى ثابتة حتى الآن في الدوري الإسباني، حيث خاضت أربع مباريات حققت الفوز في ثلاث مباريات بينما سقطت في فخ التعادل بلقاء وحيد.

لماذا رفض لابورتا التعاون مع بيكيه؟

وبحسب ما نشره تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة فعل الرافعة الاقتصادية الرابعة في شهر أغسطس الماضي عندما باع 24.5% من حقوق استوديوهات النادي لشركة "Orpheus Media".

وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات كانت مهتمة بالحصول على الجزء الخاص ببرشلونة، من ضمنها شركة جيرارد بيكيه.

وجاء سبب رفض بيع لابورتا استوديوهات النادي لشركة جيرارد بيكيه لأنه وضع في الاعتبار أن هذا الأمر يُعد انتهاك القانون الأخلاقي الخاصة بالفريق الكتالوني.

كما نوهت الصحيفة إلى أنه تم تعديل قانون الأخلاق هذه على وجه التحديد من قبل جوان لابورتا بعد فترة وجيزة من توليه منصب الرئيس في ولايته الثانية.

الجدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة فيكتوريا بلزن مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.