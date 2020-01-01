القاسم يكشف .. هل يؤثر دوري أبطال آسيا على عودة الدوري السعودي

سيُحدد مستقبل المسابقات الكروية المحلية.

كشف إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، عن دور دوري أبطال آسيا في تحديد موعد عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القاسم أكد في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن تحديد موعد المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا سيُحدد مستقبل المسابقات الكروية المحلية.

وأشار القاسم إلى أن رابطة دوري المحترفين السعودي كانت قد حددت يوم 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لاستكمال مباريات الدوري المعلق منذ مارس الماضي.

المزيد من الفرق

وكشف المسؤول السعودي أن المشاورات حاليًا بين اتحاد الكرة السعودي والرابطة مستمرة حول الفترة الزمنية للعودة والخطة الكاملة الخاصة بالأندية وأطراف اللعبة.

كما أكد القاسم على أن التواصل مستمر مع وزارة الرياضة والجهات المختصة بتقييم الوضع بعد جائحة فيروس كورونا المستجد لتحديد الموعد النهائي لاستكمال المسابقات المحلية.

وأنهى القاسم تصريحاته ليؤكد أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع المقبل، حيث ستتم مناقشة ما تم إقراره من قبل لجنة المسابقات الآسيوية بخصوص دوري الأبطال، وكذلك إعلان ما قد يستجد بمواعيد استكمال المسابقات المحلية.