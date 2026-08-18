القادم من صفوف برشلونة.. لفتة طيبة من نجم شباب البلوجرانا فور وصوله لأياكس!

لم يضيع اللاعب الجديد جوفري تورينتس أي وقت في ترك انطباع إيجابي مع فريق أياكس. فقد حضر الظهير الأيسر، الذي انضم من نادي برشلونة، مساء الثلاثاء مباراة فريق رديف أياكس على أرضه أمام نادي إيمين ضمن دوري «كيوكن كامبيون ديفيزي».

المدير جوردي كرويف معجب كبير بتورنتس، وهو الذي نجح في إقناعه بالانتقال من برشلونة. ووقع الظهير الشاب عقداً مدته أربع سنوات في ملعب يوهان كرويف أرينا يوم الاثنين.

استحوذ دييجو بونيو على الأضواء في الشوط الأول، حيث سجل المهاجم الإيطالي هدفين. كما سجل إيمري أونوفار هدفًا لصالح فريق رديف أياكس، الذي خسر في النهاية بنتيجة 6-4 أمام نادي إيمين.

كان كرويف يعمل منذ بعض الوقت على إبرام صفقة لتورينتس، الذي كان مرتبطاً بعقد مع برشلونة حتى منتصف عام 2028. وبدا في البداية أن المدير الفني كان يسعى إلى إتمام صفقة إعارة، لكنه نجح الآن في ضم اللاعب الأعسر بعقد دائم.

في أياكس، سيتنافس تورنتس مع كايو هنريكي وأوين ويندال على مكان في التشكيلة. ولا يزال من الممكن أن يغادر ويندال، على الرغم من أنه ترك انطباعًا قويًا هذا الموسم، كما أن انتقاله ليس بالضرورة أمرًا سهلاً بسبب راتبه المرتفع.

في وقت سابق من هذا الصيف، كان أياكس قد تعاقد بالفعل مع لاعبين في مركز الظهير الأيسر هما هنريكي وفؤاد الزهواني. غير أن اللاعب المغربي تم التعاقد معه في البداية للانضمام إلى فريق رديف أياكس، وشارك في أول مباراة له ضد نادي دوردريخت في 7 أغسطس.