القادسية يحدد موقف إلتون خوزيه

إلتون خوزيه من أبرز المحترفين في القادسية بالفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي القادسية السعودي حسم موقفه من المحترف البرازيلي إلتون خوزيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد خوزيه من أبرز المحترفين في نادي القادسية في المواسم الأخيرة لما قدمه من أداء مميز مع الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن القادسية لا يرغب في إنهاء العلاقة مع المحترف البرازيلي خوزيه خلال الصيف الجاري.

وأشارت التقارير أن أعضاء مجلس القادسية تم الاستقرار بينهم على إنهاء عقد خوزيه والذي ينتهي بنهاية يوليو المقبل حيث لن يجددوا للبرازيلي.

وحاول القادسية تسويق إلتون في الفترة الأخيرة إلا أن العروض التي قدمت للنادي لم ترتقي للسعر المناسب لإدارة النادي.

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وكان خوزيه قد انضم للقادسية منتصف عام 2017، من نادي مسيمير القطري، وأصبح إضافة قوية لصفوف الفريق السعودي وقتها.