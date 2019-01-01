القائمة النهائية - استبعاد أجايي وجون أوبي ميكيل يقود نيجيريا في كأس أفريقيا

النسور الخضر يبحثون عن لقبهم الرابع في مصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن جيرنوت رور؛ المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة فريقه النهائية، التي ستخوض منافسات كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

النسور الخضر أسفرت القرعة عن وقوعهم في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات غينيا وبوروندي ومدغشقر، على أن تنطلق البطولة في 21 من يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

القائمة شهدت الإبقاء على أحمد موسى؛ لاعب النصر السعودي، بجانب جون أوبي ميكيل العائد بعد غياب منذ كأس العالم روسيا 2018.

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بينما قرر المدير الفني لنيجيريا استبعاد جونيور أجايي؛ لاعب الأهلي المصري، والذي كان يتواجد على قائمة الانتظار، التي تضم خمسة لاعبين آخرين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد النيجيري) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب أفريقي).

خط الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني).

خط الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلزبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا).

خط الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جلطة التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي) – بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).

يذكر أن نيجيريا توجت بطلًا لأفريقيا من قبل ثلاث مرات، أعوام 1980 و1994 و2013.