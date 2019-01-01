القائمة الأولية للمغرب – عودة تاعرابت وأزارو واستبعاد حمد الله

القائمة الأولية لأسود الأطلس تحت قيادة خليلوزيتش

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن البوسني، وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي، القائمة الأولية لأسود الأطلس، والتي سيعتمد عليها في الاستحقاقات القادمة.

وشهدت قائمة المغرب، تواجد 46 لاعباً، وظهر فيها عدداً من اللاعبين تم استبعادهم لسنوات على رأسهم عادل تاعرابت لاعب بنفيكا البرتغالي.

وعاد من جديد لقائمة منتخب بلاده، وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري، بينما استمر استبعاد عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

ياسين بونو "جيرونا الإسباني" - منير المحمدي "مالجا الإسباني" - أحمد رضى التكناوتي "الوداد " - أنس الزنيتي "الرجاء"- نبيل درار "فنربخشه التركي" - عمر بوطيب "الرجاء"- محمد الناهيري "الوداد" - فؤاد شفيق "ديجون الفرنسي"- عصام شباك "مالطيا سبور التركي"- مهدي بنعطية "الدحيل القطري"- بدر بانون "الرجاء"/جواد الياميق "جنوى الإيطالي" -مروان داكوستا "إتحاد جدة السعودي" -غانم سايس "ولفرهامبتون الإنجليزي"- يونس عبد الحميد "سطاد ريمس الفرنسي".

زهير فضال "بيتيس الإسباني"- نايف أكرد "ديجون الفرنسي"- سعد لكرو "أولمبيك خريبكة" -عبد الكريم باعدي "حسنية أكادير"- وليد الحجام "تروا الفرنسي"- كريم الأحمدي "إتحاد جدة السعودي"- يوسف أيت بناصر "موناكو الفرنسي" -سفيان امرابط "كلوب بروج البلجيكي" - يحيى جبران "الوداد"- مهدي بوربيعة "ساسولو الإيطالي"- أنوار التهامي "بلد الوليد الإسباني".

فيصل فجر "خيتافي الإسباني"- وليد الكرتي "الوداد "- المهدي أوبيلا "حسنية أكادير"- امبارك بوصوفة "بدون فريق"- يونس بلهندة "جلطة سراي التركي"- حكيم زياش "أياكس الهولندي"- أشرف بنشرقي "الزمالك المصري"- نورالدين امرابط "النصر السعودي" -عادل تاعرابت "بنفيكا البرتغالي"- أسامة الإدريسي " الكمار الهولندي"- وليد أزارو "الأهلي المصري".

رشيد العليوي "أنجيرس الفرنسي"- أيوب الكعبي "الوداد الرياضي"- نبيل تويزي "مانشستر سيتي الإنجليزي"- خالد بوطيب "الزمالك المصري"- أمين حارث "شالكه الألماني"- المهدي كارسيلا "سطاندار دولييج البلجيكي" - سفيان بوفال "ساوثهامبتون الإنجليزي"- اسماعيل الحداد "الوداد "- محمد احاتارين "بي اس في ايندهوفن الهونلدي".