ألفي ديفاين: فتى توتنهام ونجم الدوري الإنجليزي القادم

لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا هو أصغر لاعب وهداف لتوتنهام على الإطلاق، واستحق 300 ألف جنيه استرليني للتعاقد معه في صيف 2020.

في مكان تلتصق فيه المنازل والمدرجات التي تستوعب ما يزيد قليلاً عن 2000 شخص ، لا يتذكر أحد روسيت بارك عند الحديث عن لحظات قياسية في تاريخ الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، فإن نادي مارين أثبت أنه المكان المناسب لمباراة في يناير 2021، على الأقل في الوقت الحالي سيبقى محفورًا في تاريخ توتنهام الحافل.

حقق توتنهام انتصاراً 5-0 على منافسه من الدرجة الثامنة لكرة القدم الإنجليزية في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل الهدف الأخير للمباراة الشاب ألفي ديفاين.

بعمر 16 عامًا و 163 يومًا، أصبح ديفاين أصغر لاعب في تاريخ توتنهام وأصغر هداف على الإطلاق، ملمحًا إلى أنه سوف يتطور إلى موهبة خاصة توقعها الكثيرون عندما كان أتى من صفوف ويجان أثليتيك.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام حينها عن اللاعب الشاب: "إنه فتى يتمتع بإمكانيات جيدة. إنه لاعب خط وسط بشكل أساسي، ولكن لديه غريزة التقدم وتسجيل الأهداف."

وصف بأنه "شرارة حقيقية" عند التدريب مع الفريق الأول من قبل المدافع جافيت تانجانجا، بدا الأمر كما لو أن ظهور ديفاين الذي يحتل العناوين الرئيسية في ميرسيسايد سيكون الأول من بين العديد.

على الرغم من كونه جزءًا من قائمة المباراة في مناسبات متعددة، إلا أن ظهوره في الكأس يظل المرة الوحيدة التي يشارك فيها على مستوى كبار، لكن ذلك لم يسمح بإبطاء تطوره.

مع 12 مساهمة مباشرة في الأهداف (تسعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة) في 17 مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز للشباب، يُصنف ديفاين كأحد أصغر النجوم في دوري تحت 23 عامًا.

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بالإضافة إلى ذلك، حصل لاعب خط الوسط المهاجم على اعتراف دولي يتجاوز التوقعات، حيث شارك في عدد من المباريات مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا، بعد أن ظهر لأول مرة مع فريق إيان فوستر بعد شهر واحد فقط من عيد ميلاده السابع عشر، بل وقادهم في التعادل مع ألمانيا 1-1.

كما لعب دورًا مهمًا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 19 عامًا، حيث بدأ جميع المباريات، ومن المتوقع أن يلعب دورًا كبيرًا في البطولة في سلوفاكيا في يوليو.

يتمتع بالفعل بخبرة جيدة في المنافسة، بعد أن حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة أثناء اللعب مع منتخب إنجلترا تحت 16 عامًا في كأس Sportschain AGS في ديسمبر 2019.

بعد فترة وجيزة من عودته، كان جزءًا من فريق ويجان الذي أطاح بشكل مفاجئ بتوتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

نشأ في أكاديمية ليفربول قبل الرحيل في سن الحادية عشرة، وعاد ديفاين ليكون جزءًا من أكاديمية الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف عام 2020، عندما كانت مشاكل ويجان المالية تعني أنه مضطر لبيع نجوم الفريق.

انضم جو جيلهاردت وجنسن وير إلى ليدز يونايتد وبرايتون، بينما دفع توتنهام حوالي 300 ألف جنيه استرليني (370 ألف دولار) لجلب ديفاين إلى وايت هارت لين، مع توقيع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا أول عقد احترافي له بعد عام.

لكن مع تواجد أنطونيو كونتي، قد تكون خطوة الإعارة لديفاين قبل موسم 2022-23 هي الأفضل لتطوره.

رغم أن ديفاين على نطاق واسع على أنه لاعب وسط، لكن من الواضح أنه يقوم بأفضل ما لديه في الثلث الهجومي من الملعب.

المراوغة والتحكم من بين أفضل سماته، وهو يجمع بين ذلك والتوقيت الممتاز والذكاء الجيد في اللعبة والإبداع.

صفاته تجعل من الصعب الحكم على المكان الأنسب للعبه.

بالنسبة لإنجلترا ، يلعب بشكل أساسي على أحد جانبي الملعب في بتشكيلة 3-4-3، وهو ممتاز في خلق الفرص.

ومع ذلك ، فهو يلعب دائمًا بشكل أكثر مركزية باعتباره الرقم 10 أو صاحب الرقم 8 في توتنهام، ومن الواضح أنه يمتلك موهبة قوية لإيجاد مكان بين الخطوط لاستلام الكرة.

يفشل أحيانًا في الاستفادة القصوى من الفرصة عندما يستلم الكرة في وضع خطير بسبب رغبته في إعطاء الأولوية للاحتفاظ بالكرة على المخاطرة، لكنه بالتأكيد لديه الجودة الأساسية للتحسين.

وهو أيضًا لاعب ممتاز في تسديد الكرات الثابتة، وصانع ألعاب جيد بكلتا قدميه؛ والخطوة التالية بالنسبة له هي الدخول في مواقف التهديف بشكل متكرر.

هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لا سيما على الجانب الدفاعي وفيما يتعلق ببنيته الجسدية، إذا كان ديفاين سيصل حقًا إلى إمكاناته، ولكن جميع الأدوات الأساسية متوفرة لديه لأن يصبح نجمًا للمستقبل.