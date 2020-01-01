الفيفا يُهدد الاتحاد بالإيقاف 3 فترات تسجيل بسبب مروان دا كوستا

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد ستكون مُجبرة على إيجاد حلاً فوريًا لأزمة اللاعب الدولي المغربي مروان دا كوستا.

وبحسب مصادر "الشرق الأوسط" فأن إدارة الاتحاد أصبحت مُهددة بالمنع من تسجيل اللاعبين لثلاث فترات انتقالات، بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي هذه الأنباء بسبب قضية النادي اللاعب المغربي مروان دا كوستا، والذي كان قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأقر الفيفا بفسخ عقد اللاعب وتحميل نادي الاتحاد كافة الالتزامات المالية بهذا الشأن، وذلك استناداً للمادة 14 من اللائحة الدولية الخاصة بأوضاع انتقالات اللاعبين.

وستتحمل خزينة نادي الاتحاد الغرامة المالية التي أعلنها اتحاد الفيفا، وقيمتها بصورة تقديرية 665 ألف يورو مع 5 في المائة، غرامة تأخير، ليصل إجمالي المبلغ إلى حاجز الـ900 ألف، بجانب مستحقات اللاعب.

وسيكون نادي الاتحاد مُلزماً بسداد المبلغ كاملاً خلال 45 يوماً، ففي حال لم يتم سداد المبلغ خلال هذه المدة سيتم منع الاتحاد من التسجيل لثلاث فترات قادمة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد ألزم نادي الاتحاد بدفع مبلغ تعويضي للاعب مقداره 3 ملايين يورو.

وكان اللاعب المغربي قد فسخ تعاقده مع الاتحاد بسبب عدم دفع مستحقاته حيث رفع شكوى ضد إدارة النادي في الاتحاد الدولي فيفا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

يُذكر أن مروان دا كوستا صاحب الـ ٣٣ عامًا كان قد وقع لنادي الاتحاد يناير ٢٠١٩ قادمًا من الدوري التركي.