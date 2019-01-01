الفيفا يكشف عن قائمة الهلال في كأس العالم للأندية

القائمة شهدت تواجد اللاعبين الأجانب السبعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة الرسمية والنهائية لنادي الهلال السعودي التي ستشارك في منافسات كأس العالم للأندية المزمع أقامته بالعاصمة القطرية "الدوحة" خلال أيام.

وشهدت القائمة التي تم الكشف عنها العديد من المفاجآت أبرزها غياب اللاعب نواف العابد وصالح الشهري عن قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة.

قائمة الزعيم شهدت تواجد 7 لاعبين محترفين في قائمة الفريق، وهو ما يسمح به الاتحاد الدولي لكرة القدم بتواجد القائمة المقيدة محليًا.

وجاءت قائمة الهلال التي ستشارك في كأس العالم للأندية كما يلي :

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف،محمد الواكد، نواف الغامدي.

خط الدفاع : محمد البريك، كردي، هيون، علي البليهي، محمد جحفلي، عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني، حسن كادش.

خط الوسط : محمد الشلهوب، محمد كنو، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، جوستافو كويلار.

خط الهجوم :كارلوس إدواردو، أندريه كاريلو، عمر خربين، هتان باهبري ، سبيستيان جوفينكو، بافتيمبي جوميس.

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يُذكر أن نادي الهلال يفتتح مشواره في المونديال العالمي أمام نادي الترجي الرياضي التونسي يوم السبت بعد المُقبل 14 ديسمبر.