الفيفا يتوصل لاقتراح بتأجيل مباريات تصفيات كأس العالم في آسيا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا كشف فيه عن نتائج الاجتماع مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا كشف فيه عن نتائج الاجتماع مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن بحث إمكانية تأجيل مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022، بعد تفشي مرض كورونا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية اليوم الخميس إنه ”ربما يتم تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا”.

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وأضاف البيان : "بالنسبة لكل من FIFA وAFC، تظل صحة وسلامة جميع الفاعلين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات، وعلى هذا الأساس، سيتم الآن إخطار الاتحادات الأعضاء المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 FIFA وكأس آسيا 2023".

وواصل : "سيقدم FIFA وAFC إحاطة بشأن هذه المباريات في الأيام المقبلة بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأنهى البيان : "هذا وسيواصل FIFA مراقبة الوضع فيما يتعلق بـ COVID-19 وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء. كما يمكن تقديم معلومات عن المباريات الدولية الأخرى من قبل الاتحاد القاري أو المحلي المعني".

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كما تضمنت الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها مواجهة كوريا الجنوبية والصين في التصفيات الأولمبية للسيدات، بالإضافة إلى بطولة آسيا لكرة الصالات تركمانستان 2020.