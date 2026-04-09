الفيفا تثير غضباً بسبب تغيير مفاجئ بشأن كأس العالم 2026

كشفت صحيفة «ذا أثليتيك» عن قيام الفيفا بخداع المشجعين الذين اشتروا تذاكر لحضور مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن الفيفا قامت فجأة بتغيير مواقع المقاعد في التذاكر التي تم شراؤها بالفعل.

وقد قسمت الفيفا تذاكر مباريات كأس العالم، كالمعتاد، إلى ثلاث فئات. الفئة 3 هي أرخص التذاكر، وغالبًا ما تكون في أعلى الملعب. الفئة 2 في الوسط، والفئة 1 للتذاكر المجاورة للملعب، وهي أيضًا الأغلى.





والآن قامت الفيفا بتغيير مقاعد الأشخاص الذين دفعوا آلاف اليوروهات للحصول على تذاكر الفئة 1. فقد تم نقل الأشخاص الذين اشتروا تذاكر للصف الأول إلى الخلف بعدة صفوف.

وقد قامت الفيفا بذلك بسبب بدء جولة بيع جديدة مؤخرًا لفئة الصف الأول. ويشعر الأشخاص الذين اشتروا تذاكر من الفئة الأولى في وقت سابق الآن بأنهم تعرضوا للخداع. فهم لم يعودوا يجلسون في الصف الأول.

تقول صحيفة "ذا أثليتيك" إنها تلقت عشرات الرسائل الإلكترونية من مشجعين يشعرون بأن الفيفا خدعتهم. كما يزعمون أن المخططات التي قدمتها الفيفا للملاعب كانت غير كاملة.