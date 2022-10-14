الفيصل يكشف عن رأيه في موسيماني ويوجه رسالة لجمهور الأهلي

العضو الذهبي للنادي الأهلي يتحدث عن الراقي

عبر الأمير تركي العبد الله الفيصل؛ العضو الذهبي بالنادي الأهلي، عن إعجابه بالنتائج الإيجابية التي تحققت من خلال ألعاب النادي بمختلف الدرجات، والتي تعطي مؤشرًا بأن الراقي أسس على أن يكون ناديًا لكل الألعاب.

الفيصل يكشف عن الذي يحتاجه فريق القدم بالأهلي

الأمير تركي قال خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "فريق كرة القدم يحتاج إلى العمل الجماعي حتى يتمكن من العودة كما يريد كل الأهلاويين".

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وتابع: "هذا العمل بدأ لكن مازال هناك متسع من الوقت من أجل تحقيق كل الأهداف، ويجب على اللاعبين مضاعفة الجهد من أجل إسعاد الجماهير الوفية".

وواصل: "ولكي يكون تقييم أي عمل منطقيًا، يأتي في نهاية الموسم، وهكذا تكون القاعدة، ولكن الشيء الملموس هو العمل الذي قامت به الإدارة الحالية، فأشكرهم على مستوى التنظيمي في النادي".

ما رأي الأمير تركي في التعاقد مع موسيماني؟

وكشف الأمير تركي عن رأيه في التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني الحالي للأهلي، حيث أكد على أنه مدرب كبير، ولكن يحتاج إلى أدوات إضافية لتساعده على النجاح.

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الفيصل أضاف: "موسيماني يحتاج جهد كل اللاعبين، فهم كلمة السر في نجاح أي مدرب أو إدارة، والمدرب يستطيع تحديد ما يحتاجه من لاعبين".

واختتم الأمير تركي تصريحاته قائلًا: "جماهير الأهلي هي الأساس وهم الجدال الصلب الذي يستند عليه النادي، والأهلي كما قال رائد الرياضة والدي وسيدي الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله (النادي ملك للجمهور)، وأثبت الجمهور وفاءه لناديه من خلال حضوره ودعمه غير المستغرب".

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