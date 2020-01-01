الفيصل يقدم مكافأة للاعبي المنتخب الأولمبي السعودي

عبد العزيز الفيصل يرصد 200 ألف ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي.

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مكافأة مالية إلى لاعبي المنتخب الأولمبي السعودي، بعد الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وصعد المنتخب الأولمبي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا المقام في تايلاند حاليًا، بعد الفوز على أوزبكستان بهدف دون رد، في مباراة نصف النهائي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفيصل قدم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب الأولمبي السعودي، تقديرًا لآدائهم المميز وتأهلهم إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يأتي ذلك ضمن إطار سعي الهيئة العامة للرياضة، لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب الأولمبي السعودي، من أجل تحقيق اللقب القاري.

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ويواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي، يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، لتحديد البطل.

وبذلك يصل المنتخب السعودي إلى الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، حيث وصل للمرة الأولى عام 1984 والثانية 1996.