الفيصل يزور ويهنئ المنتخب السعودي قبل لقاء باراجواي

رئيس الهيئة العامة للرياضة يهنئ المنتخب السعودي بالفوز على أوزبكستان

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على تهنئة لاعبي المنتخب السعودي، بعد الفوز على أوزبكستان.

المنتخب السعودي حقق الفوز على نظيره الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفيصل طالب لاعبي المنتخب السعودي بمواصلة حصد النقاط، من أجل تحقيق الهدف المنشود، بالتأهل إلى كأس العالم.

الفيصل زار معسكر المنتخب السعودي، حيث شهد الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن التحضيرات لمواجهة باراجواي وديًا.

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المنتخب السعودي يستعد لمواجهة باراجواي مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

زيارة الفيصل جاءت بهدف توجيه التهنئة للاعبي المنتخب السعودي، بالإضافة إلى تحفيزهم من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة باراجواي دون لاعبي الهلال، بسبب ارتباطه بمواجهة أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.