الفيصلي يكشف حقيقة اقتراب انتقال قاسم إلى الهلال

هل ينجح الهلال في التعاقد مع قاسم؟

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد حول اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع محمد قاسم الظهير الأيسر لفريق نادي الفيصلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال، قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع محمد قاسم، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن قاسم مستمر مع الفيصلي ولم تتلقى إدارة ناديه حتى الآن أي عروض من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الفيصلي لا تنظر إلى الأحاديث الشفهية أو ما يتم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ترديد اسم اللاعب كثيرًا، ولكن الإدارة لم تلتفت إلى هذا الأمر، في ظل عدم وجود مفاوضات رسمية.

قاسم مرتبط بعقد مع نادي الفيصلي حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يدخل الفترة الحرة بعد 7 أيام، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق دون العودة لإدارة ناديه.

ويبحث نادي الهلال عن التعاقد مع لاعب يشغل مركز الظهير الأيسر، ليتم تدعيم هذا المركز، بجانب تواجد ياسر الشهراني، الظهير الأساسي بالفريق.