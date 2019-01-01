الفيصلي يقلب الطاولة على العدالة.. والحزم يكتسح ضمك

مباريات قوية في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الفيصلي فوزًا غاليًا على نظيره العدالة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي واصل نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري بعد أن تعادل في أول لقائين منذ بداية منافسات الدوري السعودي.

بدأ العدالة الأهداف في الدقيقة 33 عن طريق عبدالله عبدالوهاب، قبل أن يستفيق الفيصلي ويحقق ريمونتادا قوية تطيح بالفريق الصاعد حديثًا لدوري المحترفين.

أحرز إيجور روسي هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 47 من عمر اللقاء، وأضاف الثاني ويليام أوليفيرا في الدقيقة 88 قبل أن يختتم جوستافو الثلاثية في الدقيقة 94 بعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وبذلك ارتفع رصيد الفيصلي إلى 11 نقطة في وصافة الدوري خلف المتصدر الهلال، بينما تجمد رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، أمطر الحزم شباك نظيره ضمك بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "نادي الحزم" بعد أداء مبهر لأصحاب الأرض.

أحرز كارلوس ستراندبيرج الهدف الأول للحزم في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وأضاف حسن جمال الحبيب الهدف الثاني في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، عاد ستراندبيرج من العودة وإحراز الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 69، قبل أن يختتم يوسف محمد عمر الأهداف بالرابع في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز الثامن من ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الـ14.