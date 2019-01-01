الدوري السعودي للمحترفين

الفيصلي يطلب التعاقد مع عبد الرحمن الغامدي

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Saudi Arabia
نجم الاتحاد عبد الرحمن الغامدي مطلوب من الفيصلي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قدم الفيصلي عرضًا لنادي اتحاد جدة من أجل التعاقد مع نجمه عبد الرحمن الغامدي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وجاء عرض الفيصلي مقابل 6 ملايين ريال، ولكنها لن تدفع مباشرة من قبل إدارة النادي، حيث سيتم دفع 4 ملايين فقط منها، على أن يتنازل النادي عن إحدى دفعات صفقة اللاعب عبد العزيز البيشي.

وتقدر الدفعة الواحدة بالنسبة للبيشي بمليوني ريال، وهو ما يلجأ إليه الفيصلي من أجل حسم الصفقة التي لا يعد وحده المهتم بحسمها.

وفي الآونة الأخيرة، دخل نادي الرائد في المفاوضات وأبدى رغبة جادة في ضم اللاعب قبل انغلاق السوق الصيفي.

وفي الوقت الحالي يدرس نادي اتحاد جدة العروض المقدمة له من أجل الاستقرار على العرض الأنسب بالنسبة لهم.

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يذكر أن عبد العزيز البيشي كان قد انتقل إلى الاتحاد قادمًا من الفيصلي مقابل 7 ملايين ريال بعد منافسة شرسة مع الأهلي.

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