الفيصلي يطلب التعاقد مع عبد الرحمن الغامدي

نجم الاتحاد عبد الرحمن الغامدي مطلوب من الفيصلي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قدم الفيصلي عرضًا لنادي اتحاد جدة من أجل التعاقد مع نجمه عبد الرحمن الغامدي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء عرض الفيصلي مقابل 6 ملايين ريال، ولكنها لن تدفع مباشرة من قبل إدارة النادي، حيث سيتم دفع 4 ملايين فقط منها، على أن يتنازل النادي عن إحدى دفعات صفقة اللاعب عبد العزيز البيشي.

وتقدر الدفعة الواحدة بالنسبة للبيشي بمليوني ريال، وهو ما يلجأ إليه الفيصلي من أجل حسم الصفقة التي لا يعد وحده المهتم بحسمها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

وفي الآونة الأخيرة، دخل نادي الرائد في المفاوضات وأبدى رغبة جادة في ضم اللاعب قبل انغلاق السوق الصيفي.

وفي الوقت الحالي يدرس نادي اتحاد جدة العروض المقدمة له من أجل الاستقرار على العرض الأنسب بالنسبة لهم.

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يذكر أن عبد العزيز البيشي كان قد انتقل إلى الاتحاد قادمًا من الفيصلي مقابل 7 ملايين ريال بعد منافسة شرسة مع الأهلي.