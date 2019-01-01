الفيصلي يرفض تأجيل مباراة النصر

ما تفاصيل أزمة مباراة النصر والفيصلي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

رفض نادي الفيصلي الاقتراح بتأجيل مباراة الفريق ضد النصر في الجولة السادسة من الدوري السعودي بسبب رفض العالمي نقل اللقاء إلى المجمعة.

النصر سيواجه الفيصلي في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد السعودي يفكر في نقل اللقاء إلى المجمعة بسبب انشغال الملاعب بموسم الرياض، ولكن النصر يعترض لكونه سيلعب 4 مباريات متتالية خارج ملعبه.

وبحسب " الرياضية" فإن إدارة الفيصلي ترفض تمامًا إمكانية تأجيل اللقاء لأنه سيخل بالجدول الزمني الخاص بالفريق وسوف يضر بالموسم إجمالًا.

وأوضحت أنّ الإدارة موافقة على تقديم أو تأخير اللقاء يومًا واحدً فقط وخاصة لو لٌعب اللقاء في المجمعة لأن الموعد الأصلي يتزامن مع توقيت مواجهة الفيحاء مع الأهلي.

النصر ودّع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي بعد الخسارة من السد القطري.