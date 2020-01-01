الفيصلي والهلال - أرقام ترجح كفة الزعيم في اللقاء المؤجل

الهلال يسعى لتفادي المفاجآت أمام الفيصلي

تقام مباراة الهلال أمام الفيصلي، المؤجلة من الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الإثنين.

ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" تستضيف مواجهة الفيصلي والهلال، حيث يسعى الزعيم للانفراد بصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

مباريات الهلال والفيصلي تتسم دائمًا بالإثارة والقوة بين الطرفين، خاصًة وأن الزعيم تمكن من إقصاء الأخير من كأس الملك بداية الشهر الجاري.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز أرقام مواجهة الهلال والفيصلي..

- الفيصلي لم يحقق الفوز على الهلال خلال مبارياتهم الـ18 في تاريخ الدوري حيث حقق الزعيم الفوز في 14 وتعادلوا في 4.

- خسر الفيصلي 14 مرة أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي ويأتي الهلال في المركز الثاني بعد الأهلي الذي حقق الفوز في 15 مباراة.

- معدل الفيصلي التهديفي أمام الهلال هو الأسوأ أمام أندية الدوري السعودي، وهو 0.61هدفًا في المباراة حيث سجل 11 هدفًا في 18 لقاء.

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-فشل الفيصلي في إحراز أهداف في 3 مرات في آخر 5 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، وهي تساوي نفس عدد المباريات دون تهديف في 29 مباراة سابقة له في المنافسة.

- سجل بافاتيمبي جوميس مهاجم الهلال في آخر 3 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي 6 أهداف ، حيث يسعى لتكرار رقمه في الإحراز في 4 مباريات متتالية مرة ثانية.

- ساهم سباستيان جيوفينكو لاعب الهلال في إحراز هدف واحد على الأقل في آخر 4 مباريات لعبها في الدوري سجل 2 وصنع 4