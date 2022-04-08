"الفيصلي فشل في الثأر للنصر، كنت أتمنى لو فعل"

أشاد الناقد الرياضي سامي الحريري بنتائج الفرق السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن الجولة القادمة ستكون الاختبار الحقيقي والصعب لممثلي الدوري السعودي في آسيا.

الهلال والشباب والتعاون والفيصلي لعبوا على مدار اليومين الأخيرين مباراتهم الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وقد حققوا نتائج جيدة بانتصار الثلاثي الأول وتعادل الأخير مع الوحدات الأردني.

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الحريري وخلال حديثه عن الجولة القادمة من دوري أبطال آسيا أشار إلى أن مباراة الهلال والريان القطري ستكون لحسم الصدارة بينهما، مضيفًا "التعاون يُقدم أداءً جيدًا في آسيا بعكس الدوري وهو قادر على هزيمة باختاكور".

تابع "الشباب يتطور بشكل ملحوظ لكن المباراة أمام الجزيرة صعبة جدًا والفريق اليوم لم يخسر إلا بأخطاء حارس مرماه علي خصيف، الفيصلي أمامه مهمة صعبة جدًا أمام السد وكنت أتمنى أن يفوز اليوم على الوحدات حتى يثأر للنصر من خسارته أمام الفريق الأردني الموسم الماضي، للأسف الفيصلي فشل في المهمة واكتفى بالتعادل رغم أنه كان الأقرب للانتصار".

يُشار إلى أن النصر لا يُشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بعد فشله في احتلال مقعد مؤهل للبطولة الموسم الماضي في الدوري السعودي، وقد سبق أن خرج الفريق من نصف النهائي في نسختي 2020 و2021.