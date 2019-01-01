الفيصلي يعلن استعارة أحمد أشرف من الهلال لمدة عام

أحمد أشرف ينتقل إلى الفيصلي لمدة موسم على سبيل الإعارة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت إدارة نادي الفيصلي، التعاقد بشكل رسمي مع أحمد أشرف لاعب نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاية، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفيصلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها التعاقد مع أحمد أشرف، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقدمت إدارة الفيصلي شكرها إلى الهلال، بعد التوقيع بشكل رسمي مع أحمد أشرف لمدة موسم على سبيل الإعارة.

إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج توقع رسمياً مع اللاعب '' أحمد أشرف '' لمدة موسم بنظام الإعارة وتقدم شكرها لإدارة الهلال على سرعة إنهاء الاجراءات .

⁧#الفيصلي pic.twitter.com/EX8rz8mPDS — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) August 23, 2019

وقام أحمد أشرف بالتوقيع مساء اليوم في مقر نادي الفيصلي، بمدينة حرمة، وذلك لينضم لصفوف الفريق لمدة موسم واحد.

وشارك أحمد أشرف مع الهلال الموسم الماضي في10 مباريات فقط، حيث لعب كبديل بواقع 302 دقيقة.