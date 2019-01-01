فوز مثير للفيصلي أمام الفتح بثلاثية

الفتح تقدم أولًا، لكنه لم ينجح في المواصلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف الفيصلي انتصارًا مهمًا أمام الفتح بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفتح اتخذ المبادرة التهديفية وسجل هدفه الأول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام علي الزقعان.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بأقدام يوسف الجبلي بعدما توغل إلى داخل منطقة الجزاء ثم سددها قوية على يسار حارس المرمى.

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وفي الدقيقة 62 من عمر المباراة، أضاف روليني الهدف الثاني للفيصلي من هجمة مرتدة رائعة بدأت بكرة طولية من حارس المرمى إلى وسط ملعب الفتح ثم تمريرات ثلاثية، أنهاها روليني في الشباك.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط، أعاد الفتح المباراة لنقطة التعادل بهدف محمد مجرشي، لكن سرعان ما عاد الفيصلي للتقدم بإحراز الهدف الثالث من خلال تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء بأقدام روليني.

الفوز رفع رصيد الفيصلي إلى النقطة الخامسة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفتح عند صفر من النقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.