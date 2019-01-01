الفيصلي والاتفاق يتنافسان لضم محمد السهلاوي

هل يرحل السهلاوي عن النصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

فتحت إدارتي الفيصلي والاتفاق، باب المفاوضات الرسمية مع وكيل أعمال محمد السهلاوي، مهاجم فريق النصر ومنتخب السعودية، من أجل ضمه.

السهلاوي خرج من حسابات الجهاز الفني للنصر خلال الفترة الماضية، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في ظل الاعتماد على المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى وكيل أعمال السهلاوي لا يمانع خوض تجربة أخرى بعد تسوية أموره مع نادي النصر.

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وانضم محمد السهلاوي إلى صفوف نادي النصر، خلال عام 2009، قادمًا من صفوف فريق القادسية، حيث قدم مستويات مميزة مع الفريق.

محمد السهلاوي شارك مع النصر في 210 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 99 هدفًا، وصنع 19 هدفًا لزملائه.

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وشارك السهلاوي مع منتخب السعودية منذ عام 2015 في 44 مباراة، سجل خلالهم 28 هدفًا.