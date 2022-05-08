ألفيش لم يكذب .. تشافي كان قادرًا على منح برشلونة لقب الدوري الإسباني!

بعد الجولة 33 من منافسات موسم 2021-22 في بطولة الدوري الإسباني، عندما حقق برشلونة الفوز خارج ملعبه أمام ريال سوسييداد بهدف دون رد، أكد داني ألفيش ظهير النادي الكتالوني أن ريال مدريد محظوظ بدخول فريقه أجواء المنافسة متأخرًا.

وقال الظهير البرازيلي المخضرم حينها: "ريال مدريد محظوظ لأننا تأخرنا في المنافسة، كنا نود التنافس معهم بطريقة مختلفة، ولكن هذه هي الحياة".

ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا في الجولة 34 بعد فوزه على إسبانيول بنتيجة 4-0 في ملعب "سانتياجو برنابيو" مستغلًا الفارق الذي وصل إلى 15 نقطة مع برشلونة.

التصريحات من معسكر برشلونة منذ تولى تشافي هيرنانديز تدريب الفريق في نوفمبر 2021 وبعد سلسلة نتائج الفريق المميزة تحت قيادته، كانت جميعها تتحدث عن إمكانية منافسة ريال مدريد، إذا ما عاد تشافي مبكرًا.

ما هو وضع برشلونة في الدوري الإسباني قبل تشافي؟

تولى تشافي تدريب برشلونة قبل الجولة 14 من الدوري الإسباني، وحينها كان الفريق الكتالوني في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وستة تعادلات وثلاث هزائم.

الفارق حينها مع ريال مدريد، متصدر الترتيب، كان قد وصل إلى 12 نقطة، حيث جمع النادي الملكي حتى تلك الفترة من "لا ليجا" 30 نقطة، من تسعة انتصارات وثلاث تعادلات وهزيمة.

برشلونة في تلك الفترة كان تحت قيادة الهولندي رونالد كومان الذي أقيل في 28 أكتوبر 2021 بسبب سوء النتائج، ثم تولى سيرجي بارجوان المهمة بشكل مؤقت في مباراتين.

هل تغيرت الأمور حقًا مع تشافي؟

برشلونة لعب تحت قيادة تشافي 23 مباراة حتى الآن في الدوري الإسباني، مر خلالها بمسيرة رائعة شهدت عدم الخسارة في 15 مباراة متتالية، وتحقيق نتائج مميزة مثل الفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة، والفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2.

لكن خلال رحلة برشلونة في عدم الخسارة خلال 15 مباراة متتالية، تعثر الفريق بأربعة تعادلات أمام أوساسونا وإشبيلية وغرناطة وإسبانيول.

برشلونة تمكن تحت قيادة تشافي من حصد 52 نقطة، بالفوز في 16 مباراة، والتعادل في أربع مناسبات، وثلاث هزائم.

في المقابل، فإن ريال مدريد خلال نفس الفترة، أي منذ نهاية الجولة 13 وحتى نهاية الجولة 34 من "لا ليجا"، تمكن من الفوز في 16 مباراة، وتعادل ثلاث مباريات وخسر مباراتين، أي أنه حقق 51 نقطة.

ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن النقاط هنا تأتي قبل خوض ريال مدريد مباراة الجولة 35 أمام أتلتيكو مدريد، وفوز برشلونة في الجولة ذاتها أمام ريال بيتيس.

وبتوحيد القياس، أي قبل خوض برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، فإن النادي الكتالوني حقق 49 نقطة، مقابل 51 نقطة لصالح ريال مدريد.

الأرقام لا تكذب!

لغة الأرقام والنقاط لا تكذب أبدًا، وها هي تكشف أن برشلونة كان يمكنه المنافسة على لقب "لا ليجا" في الموسم الحالي، إذا ما قدم تشافي مبكرًا لتدريب "البلوجرانا".

تشافي كان قادرًا بالفعل على تغيير الأمور في برشلونة، ورغم توديع كأس ملك إسبانيا، وبطولة الدوري الأوروبي، إلا أن الوضع كان جيدًا إلى حد كبير في الدوري الإسباني.

منافسة منتظرة

الوضع في إسبانيا خلال الموسم المقبل سيكون مغايرًا إلى حد كبير، مع تحفز ريال مدريد للحفاظ على اللقب، وتدعيم النادي الملكي المنتظر لصفوفه، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى برشلونة.

الدعم والصفقات في صفوف كبيري إسبانيا، قد يجعل المنافسة تحتدم خلال الموسم المقبل، خاصة بعد تشبع "البلوجرانا" بأفكار تشافي والدعم المطلق الذي يحظى به من جوان لابورتا رئيس النادي.

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