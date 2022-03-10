ألفيش عن مبابي: من سرعته أكثر من 30 كم يجب أن يغير مهنته!

أشاد النجم البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة بمباراة الأمس الأربعاء بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان والتي انتهت بتأهل الملكي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد حقق الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن تمكن للعودة في المباراة والفوز بنتيجة 3-1 في "سانتياجو برنابيو" إيابًا مساء الأربعاء.

كريم بنزيما سجل ثلاثة أهداف بدأها في الدقيقة 61 واختتمها في الدقيقة 78، ليمنح ريال مدريد ريمونتادا وبطاقة العبور مستحقة إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

ما هي رسالة داني ألفيش؟

وشارك ألفيش "ستوري" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أشاد فيها بسرعة النجم الفرنسي كليان مبابي حيث نشر مقطع فيديو قصير للسخرية من بُطء لاعبي الفريق الملكي أمام سرعة كيليان مبابي الذي سجل 3 أهداف اليوم من بينهم هدفين ملغيين بداعي التسلل.

وأرفق داني ألفيس مع الفيديو الساخر رسالة، حيث قال: ‘‘في محاولة الإمساك بمبابي”.. في إشارة منه لبُطء لاعبي ريال مدريد أمام مهاجم باريس سان جيرمان.

ثم أضاف: "سيداتي وسادتي، سأقول لكم نفس الشيء الذي قاله لي صديق وزميل سابق في الفريق: لاعبي كرة القدم التي تتجاوز سرعنهم 30 كم يجب أن يغيروا مهنتهم".

كما أشاد بأداء كريم بنزيما مع نهاية المباراة وكتب: "لا يهمني إذا كان من مدريد، يا له من لاعب، يالك من لاعب كريم بنزيما، أحب هذه المباراة".

احتفالات أسطورية

وفي سياق منفصل، شهدت ليلة أمس مشاهد احتفالية مختلفة من لاعبي ريال مدريد لعل أبرزهم احتفال الدولي النمساوي دافيد ألبا.

وظهر ألابا أثناء الاحتفال بالهدف الثالث رافعًا كرسي أبيض لتخرج واحدة من أكثر الصور جنونًا مع صخب جمهور "سانتياجو برنابيو".

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