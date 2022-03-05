ألفيش عن استمراره مع برشلونة: إنها مجرد مزحة!

رد المدافع البرازيلي داني ألفيش، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول تجديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني.

ألفيش عاد إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقدم مستويات مميزة رغم ابتعاده عن قائمة الدوري الأوروبي وإيقافه لمباراتين في الدوري الإسباني.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ألفيش وبرشلونة لم يتحدثا حتى الآن عن استمرار اللاعب بعد نهاية الموسم رغم الانسجام بين الطرفين.

وأوضحت أنه لن تكون هناك مشكلة في تمديد عقده، حتى لو كان ذلك لمدة ستة أشهر أخرى فقط.

ماذا قالت صحيفة "ماركا"؟

الأمور كانت مختلفة هنا، حيث قالت الصحيفة إن برشلونة اتخذ قراره بالفعل بتمديد عقد ألفيش لمدة موسم آخر.

ويأتي ذلك منافيًا لما نشرته "سبورت" التي أكدت أن النادي الكتالوني يفضل الانتظار قليلًا قبل اتخاذ القرار النهائي.

ولذلك خرج اللاعب للرد بنفسه على ما قالته ماركا عن حسم مصيره لينفي الأمر تمامًا.

كيف رد ألفيش؟

صاحب الـ38 سنة قام باقتباس خبر تجديده مع برشلونة من شبكة "TNT Sports" النسخة المكسيكية والتي اعتمدت على ماركا.

Cuando dice MARCA mi corazón comienza a tener miedo jajajajajaja!!

Es una broma tíos, solo para no perder la costumbre con marca!! 😂🤪😂 https://t.co/cNo2kQ6EhT — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) March 4, 2022

وقال ألفيش عبر حسابه على موقع "تويتر":"عندما أسمع كلمة ماركا قلبي يبدأ في الخوف".

وأضاف:"إنها مزحة يا شباب، حاولوا ألا تفقدوا العلامة التجارية".

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