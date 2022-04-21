ألفيش: ريال مدريد كان محظوظًا لأننا وصلنا متأخرين

يؤمن داني ألفيش مدافع برشلونة أن فريق ريال مدريد كان محظوظًا بسبب لحاق الفريق الكتالوني بالمنافسة على الدوري الإسباني في وقت متأخر.

ونجح برشلونة في إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده بالليجا، بعد الفوز مساء، الخميس، على ريال سوسييداد في ملعب أنويتا، بهدف نظيف سجله بيير أوباميانج.

ومن جانبه خرج ألفيش للتحدث بعد اللقاء عن حظوظ فريقه في المنافسة على اللقب مع ريال مدريد صاحب الصدارة.

ماذا قال ألفيش عن الفوز بالدوري الإسباني؟

قال النجم البرازيلي للصحفيين بعد اللقاء:"لقد كانوا محظوظين لأننا تأخرنا، ولكن الآن حان الوقت للتفكير في الهدف التالي الذي نسعى لتحقيقه".

وأضاف:"كنا نود التنافس معهم بطريقة مختلفة لكنها الحياة، يجب علينا التفكير في تأمين المركز الثاني من خلال التركيز على المباريات الست المتبقية".

وعن الفوز على سوسييداد:"كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، هم يضغطون كثيرًا ويجعلون الأمور صعبة على المنافس".

وبالنسبة لإصابته وخروجه في الدقيقة 66:"لا أعتقد أنها مشكلة جسدية كبيرة لأن الإصابات من هذا النوع تحدث كثيرًا مثل التي واجهتني ضد ليفانتي ومنعتني من التدريب".

ما هو موقف برشلونة في الليجا؟

المهمة تبدو غاية في الصعوبة على الفريق الكتالوني من أجل الفوز باللقب، بسبب ابتعاده بفارق 15 نقطة كاملة عن ريال مدريد المتصدر.

ويحتل ريال المركز الأول بـ78 نقطة يليه برشلونة وإشبيلية لكل منهما 63 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد بالمركز الرابع بـ61 نقطة بعد 33 جولة من المسابقة.

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