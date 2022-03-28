ألفيش: أحب مشاهدة حكيمي، هو يعرف كيف يحقق أهدافه!

أشاد النجم البرازيلي دانييل ألفيش بالثلاثي أشرف حكيمي وريس جيمس وألكساندر آرنولد وبقدراتهم الفنية في مركز الظهير.

جاء هذا في حوار مع مجلة "فور فور تو"، وأكد خلال تصريحاته أنه يحب مشاهدة أشرف حكيمي يلعب كرة القدم.

وقال ألفيش: "أنا معجب بترنت ألكساندر آرنولد كثيرًا، هو لاعب كرة قدم رائع، ويملك إمكانيات عالمية في قدميه".

وأضاف: "أحب أيضًا مشاهدة ريس جيمس وأشرف حكيمي، فخليط القوة والقدرات الفنية يعجبني لديهما، هما لاعبان عظيمان".

وأردف: "ذلك الثلاثي يملك شخصيات وأساليب مختلفة، ويعرفون جيدًا كيف يقومون بعملهم في مراكزهم".

وكان حكيمي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في الصيف الماضي بعد موسم مذهل في صفوف إنتر حقق خلاله الدوري الإيطالي بعد غياب لسنوات.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن مستقبل ألفيش في برشلونة لما بعد الموسم الجاري غير مضمون في ظل رغبة الإدارة في التوقيع مع نصير مزراوي من أياكس.