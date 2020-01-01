الفيحاء يوقع مع فيلانويفا عقدًا لمدة 6 أشهر

الإعلان الرسمي عن ضم فيلانويفا لصفوف الفيحاء سيتم خلال ساعات.

نجحت إدارة نادي الفيحاء، في ضم كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب فريق الاتحاد السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لينضم لصفوف الفريق.

فيلانويفا وقع على مخالصة مالية مع نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليصبح لاعبًا حرًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الفيحاء، وقعت مع فيلانويفا عقدًا لمدة 6 أشهر، مقابل 400 ألف دولار.

وسيتم الإعلان عن انضمام فيلانويفا لصفوف الفيحاء بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، ليصبح لاعبًا في صفوف فريقه الجديد.

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وعلى جانب آخر، نفى الفيحاء وجود أي عروض لأحمد بامسعود، لاعب الفريق، سواء من النصر أو من باقي الأندية.

وشدد الفيحاء على أنه لن يفرط في أي لاعب، لأهمية المرحلة المقبلة، خلال منافسة الفريق في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفيحاء المركز الحادي عشر، في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة، بعد مرور 14 جولة.