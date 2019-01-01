الفيحاء يكشف عن مدة غياب جعفري بسبب الركبة

جعفري يغيب عن الفيحاء خلال المباريات المقبلة

تلقى فريق الفيحاء صدمة خلال الساعات الأخيرة، بغياب لاعبه حسن جعفري، وسط الملعب، بسبب عملية جراحية أجراها.

اشتكى جعفري من آلام في الركبة في الفترة الأخيرة وخضع لبعض الفحوصات والأشعة من أجل الاطمئنان عليه وخضوعه للعلاج.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن جعفري لاعب وسط الفيحاء سيغيب عن الفريق لمدة تقرب إلى 5 أسابيع وهو ما سيؤثر على الفيحاء خلال المباريات المقبلة.

ويسعى الفيحاء لتحسين مكانه في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الجولات المقبلة قبل التوقف الدولي.

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ويفقد الفيحاء أيضًا نواف الصبحي أربعة أسابيع لتعرضه إلى تمزق في العضلة الخلفية، والأردني عامر شفيع 30 يومًا لإصابته في كتفه مع منتخب بلاده.