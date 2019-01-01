الفيحاء يضم البرتغالي مارتينيز لمدة عام واحد

الفيحاء يواصل تدعيم صفوفه

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الفيحاء السعودي التعاقد مع لاعب جديد لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل الاستعداد جيدًا للموسم الجديد.

وكان الفيحاء قد عقد أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تحسين مركزه في الموسم الجديد، والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وتعاقد الفيحاء مع البرتغالي أرسينيو مارتينيز، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد لمدة عام واحد فقط مع بند إمكانية التجديد.

وكان مارتينيز لعب من قبل خلال مسيرته الكروية مع مورنيس البرتغالي وسسكا صوفيا وليتكيس واوس بلينيسيس البلغاريين وقدم مستوى مميز.

وأنهى الفيحاء أمس معسكره الخارجي الذي استعد خلاله للموسم الجديد حيث خاض 4 مواجهات في هولندا حقق الفوز في 2 وتعادل في واحدة وخسر أخرى.