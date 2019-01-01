الفيحاء ينافس الفيصلي والرائد على ضم الغامدي من الاتحاد

من سينجح في إنهاء صفقة الغامدي لصالحه؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يتنافس كلًا من الفيحاء والفيصلي والرائد على ضم عبد الرحمن الغامدي، مهاجم فريق نادي الاتحاد، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في 31 أغسطس الحالي.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الفيحاء دخل في المفاوضات، ليزاحم الفيصلي والرائد للظفر بخدمات عبد الرحمن الغامدي.

إدارة الاتحاد حددت مبلغ 6 ملايين ريال سعودي من أجل التخلي عن خدمات عبد الرحمن الغامدي، والأخير يرغب في مليونين للعام الواحد قابلة للتفاوض.

وخرج عبد الرحمن الغامدي من حسابات المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق الاتحاد بشكل نهائي، بعدما أعلن عدم حاجته إليه.

سييرا كان استبعد الغامدي من معسكر دبي الأخير، والذي خاض خلاله مواجهتي ذوب آهن أصفهان الإيراني، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

إدارة الاتحاد منحت الضوء الأخضر للاعب عبد الرحمن الغامدي، من أجل الرحيل عن الاتحاد الفترة المقبلة، قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية.

البرتغالي خورخي سيماو، مدرب الفيحاء كان خرج بتصريحات، يؤكد خلالها اقتراب ناديه، من التعاقد مع لاعب بفريق كبير.