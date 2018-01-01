الفيحاء يقسو على أحد بثلاثية في الدوري السعودي

سجل أهداف فريق الفيحاء اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، واللاعب دانيلو أسبريلا في الدقيقتين 74 ثم 90

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي الفيحاء فوزاً كبيراً على حساب نادي أحد بثلاثية أهداف مقابل في نهاية مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف فريق الفيحاء اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، واللاعب دانيلو أسبريلا في الدقيقتين 74 ثم 90 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد الفيحاء إلى 15 نقطة ليصعد للمركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد أحد عند ست نقاط في المركز السادس عشر. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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واختتمت اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة بفوز فريق الفيحاء على أحد 3-0 في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة.

📊أسبريلا سجل 6 أهداف مع فريقه #الفيحاء هذا الموسم في الدوري.

(📸: @Alfaihaclub ) pic.twitter.com/HbtBlDGud7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 22, 2018

وكانت خمس مباريات في الجولة قد لعبت الجمعة، فعلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، حقق الهلال فوزًا على ضيفه الأهلي 4-3 ليعزز من صدارته لجدول الترتيب.