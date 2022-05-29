الفوضى مستمرة .. مانشستر يونايتد يعلن رحيل رانجنيك!

المدرب الألماني لم يعد له أي دور مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل مدربه رالف رانجنيك عن الفريق بشكل تام، بعد أن فقد منصبه كمدرب للنادي أو حتى مستشار فني.

وكانت إدارة الشياطين الحمر قد أعلنت تولي الهولندي إريك تين هاج مسؤولية تدريب الفريق الأكثر تتويجًا بالدوري الإنجليزي بتوصية من الألماني نفسه.

في حين أن الاتفاق كان يشمل عودة رالف إلى منصب المستشار الفني للفريق، والعمل سويًا مع تين هاج في اختيار الصفقات وتقديم المشورة، لكن يبدو أن ذلك لم يعد ممكنًا.

ماذا حدث؟

أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل المدرب الألماني عبر بيانًا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح أن القرار جاء برغبة الألماني نفسه للتركيز على دوره كمدير فني لمنتخب النمسا.

Ralf Rangnick announces that he will not be staying on at United as a consultant.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 29, 2022

وجاء في البيان: "نود أن نشكر رالف رانجنيك على جهوده كمدير فني مؤقت خلال الأشهر الستة الماضية".

وواصل البيان: "بالاتفاق المتبادل، سيركز رالف الآن فقط على دوره الجديد كمدير للمنتخب النمساوي، وبالتالي لن يتولى دورًا استشاريًا في أولد ترافورد".

واختتم البيان: "نود أن نتمنى لرالف كل التوفيق في هذا الفصل التالي من حياته المهنية".

ماذا عن موسم رالف في مانشستر يونايتد؟

تولى رانجنيك المسؤولية في بداية ديسمبر الماضي وقاد الفريق خلال الفترة المتبقية من موسم صعب للغاية على الشياطين الحمر.

وشارك معهم في 29 مباراة، استطاع من خلاها تحقيق الفوز في 11 مباراة، وخسر في 9 مواجهات، وتعادل في 9، وأنهى بطولة الدوري في المركز السادس.

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