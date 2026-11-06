«الفوز لا يهم!» .. مالك مانشستر يونايتد يشعل غضب جمهوره

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أثار أفرام جليزر، المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، موجة جديدة من الجدل بعدما ألمح إلى أن النادي ليس بحاجة إلى تحقيق النجاح داخل الملعب كي يظل قوة تجارية كبرى. وتأتي تصريحاته في توقيت حساس بالنسبة لمانشستر يونايتد، الذي يعاني حاليًا قرب قاع جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

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جليزر يقدّم العلامة التجارية على الألقاب

في خطوة من المؤكد أنها ستزيد من استياء جماهير محبطة أصلاً، زعم جليزر أن الصحة المالية للنادي ليست مرتبطة بشكل وثيق بأدائه داخل الملعب. وأدلى رجل الأعمال الأمريكي البالغ من العمر 66 عاماً بهذه التصريحات خلال ظهور علني نادر في مؤتمر دويتشه بنك للاستثمار الرياضي في لندن، وفقاً لما نقلته ذا أثلتيك، حيث سُئل عن العلاقة بين التميز الرياضي والعائدات التجارية.

وفي معرض مقارنته بفرق رياضية كبرى أخرى، أشار جليزر إلى أندية مثل نيويورك يانكيز من دوري البيسبول الأمريكي ودالاس كاوبويز من دوري كرة القدم الأمريكية، مسلّطاً الضوء على كيف يبقى كلاهما علامتين تجاريتين عالميتين عملاقتين رغم تحمّلهما فترات طويلة من الجفاف في حصد الألقاب.

ويبدو موقف المالك ثيمة متكررة داخل مجلس إدارة أولد ترافورد على مدى السنوات القليلة الماضية؛ فهذه الفلسفة تردد صدى تعليقات أدلى بها نائب الرئيس التنفيذي السابق إد وودوارد في عام 2018. فخلال مكالمة مع المستثمرين قبل ست سنوات، قال وودوارد عبارته الشهيرة: ”الأداء على أرض الملعب لا يملك في الحقيقة تأثيراً ذا معنى على ما يمكننا فعله في الجانب التجاري من العمل“.

استقرار مالي رغم تراجع المستوى

رغم غياب ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز في الآونة الأخيرة، يواصل مانشستر يونايتد كونه قوة جبّارة في عالم الأعمال. فمجلة فوربس تصنّف حالياً مانشستر يونايتد كثالث أغلى نادٍ كروي قيمةً في العالم، ولا يتقدّم عليه سوى العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة.

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ويأتي توقيت هذه التصريحات حساساً بشكل خاص، إذ جاءت بُعيد تنظيم الجماهير احتجاجات صاخبة ضد الملاك خلال مباراة أوروبية أخيرة. وعلى الرغم من أن الفريق أنهى سلسلة من تسع مباريات دون انتصار بفوزٍ دراماتيكي بنتيجة 3-2 على روما في دوري أبطال أوروبا بعد العودة في النتيجة، فإن الأجواء في أولد ترافورد لا تزال متوترة.

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الضغوط تتصاعد على مايكل كاريك

أظهر فريق مايكل كاريك شخصية قوية في تجاوز تأخره بهدفين أمام الفريق الإيطالي، لكن الفوز شابه طرد متأخر لماتيوس كونيا. وسيغيب المهاجم البرازيلي الآن عن مباريات أوروبية مهمة، ما يزيد من استنزاف تشكيلة عانت من غياب الثبات طوال الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز السابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق انتصاراً وحيداً فقط في مبارياته التسع الأولى، وهو الفوز بنتيجة 5-2 على إبسويتش تاون في 30 أغسطس/آب. وتفاقمت متاعبه المحلية بخروجه المبكر من كأس الرابطة إثر هزيمته بنتيجة 3-2 أمام برايتون في أولد ترافورد.

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مواجهة حاسمة أمام أستون فيلا

ويستعد يونايتد الآن لمواجهة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد أمام أستون فيلا صاحب المركز العاشر (12 نقطة)، الذي يدخل اللقاء ساعياً لتعويض خسارته بنتيجة 3-0 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.