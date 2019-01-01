بعد الفوز على إيفرتون.. فاردي يكشف سر احتفاله الجديد!

المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي يعاود التسجيل والتألق أمام إيفرتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي عن سعادته بإحرازه لهدف الفوز ضد مضيفه إيفرتون، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار مباريات الأسبوع الـ 21 من البريميرليج.

وقال اللاعب الدولي الإنجليزي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "كان علينا أن ننسى خيبة الخسارة الماضية، بدأنا العام الجديد بحصد النقاط الثلاث، إنها بداية رائعة".

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وعن هدفه قال فاردي: "بيريرا مرر لي كرة رائعة، وهو يقدم مستوى رائع طوال الموسم، لقد كنت أفكر منذ شهور بطريقة احتفال جديدة بالأهداف، ولكني كنت أريد أن تكون المناسبة مميزة، لذلك أردت أن أحتفل بالطريقة الجديدة في أول أيام العام الجديد".

يذكر أن فاردي البالغ من العُمر 31 عامًا، كان قد توج مع ليستر سيتي بالبريميرليج موسم 2015-2016، تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.