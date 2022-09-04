الفضائح لا تتوقف .. عمة جيجز للاعبي ويلز: سيسرق زوجاتكم!

أحد اللاعبين في ويلز قد اعترف بصحة حديث عمة جيجز

أرسلت عمة ريان جيجز، جوانا ويلسون، قصيدة إلى لاعبي منتخب ويلز بعد أن تولى لاعب مانشستر يونايتد السابق إدارة الفريق الفنية لتحذير اللاعبين من مدربهم الجديد.

حيث يواجه أسطورة الدوري الإنجليزي اتهامات بالسيطرة والسلوك القسري والاعتداء، بسبب مزاعم عن إساءة معاملة كيت جريفيل خلال الفترة من 2017 وحتى 2020.

ويبدو أن أسرة جيجز كانت تعلم حقيقته منذ البداية، فبحسب ما ورد من صحيفة "ذا صن" فإن عمة ريان حذرت لاعبي منتخب ويلز لحماية زوجاتهم أو صديقاتهم منه.

وأوضحت الصحيفة أن جوانا أرسلت قصيدتها إلى لاعبي المنتخب الويلزي، ومنهم جاريث بيل، عندما أصبح جيجز مدربًا لمنتخب ويلز في عام 2018.

وجاء فيها: "إذا كانت صديقتك أو زوجتك طويلة ونحيفة بشعر بني طويل، فمن الأفضل أن تنتبه، ومن الأفضل أن تكون حذراً".

كما حذرت: "حصل جيجز على أعلى وظيفة، هو ليس مجرد ضجيج، لذا احبس صديقتك أو زوجتك، إنها فقط من نوعه".

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كما قالت جوانا في تصريحات نقلتها الصحيفة الإنجليزية: "منتخب ويلز يعرف بالفعل".

وأوضحت: "كان يتمتع بسمعة الخيانة في الحب على مر العصور. عاد أحد اللاعبين ليقول: أنت على حق".

وأردفت: "لا حدود له مع مطاردة الفتيات. لا يستطيع أن يساعد نفسه".

وهو الأمر الذي اعترف به أثناء محاكمته، حيث قال جيجز إنه لم يكن أبدًا مخلصًا لشريكته ولم يستطع مقاومة النساء.

جدير بالذكر أن هيئة المحلفين قد فشلت في التوصل إلى حكمها بشأن مزاعم الاعتداء على كيت جريفيل، 38 عامًا، بالسيطرة عليها أو إكراهها على مدى ثلاث سنوات.