الفصل الأخير لأجمل حكاية .. كأس العالم ونهاية صراع ميسي ورونالدو!

تأهل المنتخب البرتغالي لبطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة (2-0).

وبتلك النتيجة يحسم المنتخب البرتغالي بطاقة التأهل للمونديال، ويشارك كريستيانو رونالدو في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه الرياضي الحافل بالبطولات.

وربما تكون هذه آخر مرة يشارك فيها الدون في البطولة، فيسعى صاروخ ماديرا إلى الفوز بالبطولة الأغلى قاريًا على الإطلاق.

جيل استثنائي

على الرغم من مزاملة رونالدو إلى عدد كبير من اللاعبين التاريخيين في البرتغال مثل فيجو وديكو وغيرهم، إلا أنها ستكون المرة الأولى التي يشارك فيها الدون مع منتخب مثالي.

يمتلك المنتخب البرتغالي عناصر كثيرة في كل المراكز تقريبًا، بدايةً من حراسة المرمى إلى مركز المهاجم الذي يشغله الدون، وما حدث في التصفيات الحالية يؤكد ذلك، حيث أن رونالدو لم يكن متواجدًا بشكل جيد على مدار البطولة، لكن زملائه استطاعوا مساعدته على حسم التأهل.

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وكان المنتخب البرتغالي قد استطاع تحقيق البطولة الأوروبية في عام 2016 بعناصر أقل قوة من الحالية.

فربما تكون تلك هي فرصة الدون لحسم البطولة الأغلى على الإطلاق مع جيل يمكن مساعدته في تحقيق هذا الأمر.

والمعروف عن رونالدو حبه الشديد إلى حصد البطولات، فمن المؤكد أن صاروخ ماديرا سيسير في طريق البطولة بكل ما يملك من قوة.

الصراع الأخير مع ميسي

مشاركة كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم قطر 2022، ربما أن تكون الأخيرة في مسيرته الرياضية، فشارك الدون في 4 مناسبات لم يستطع تحقيق أي بطولة فيهم، ولكن الآن يبدو أن الأمر تغير.

فمع الجيل الحالي للمنتخب البرتغالي يمكن لرونالدو العمل معهم نحو الهدف الأقوى في تاريخ كرة القدم.

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والقاسم المشترك بين رونالدو وميسي هذه البطولة أنها قد تكون الأخيرة للثنائي في المنافسة المباشرة بينهم، فيملك البرغوث فرصة قوية أيضًا لتحقيق اللقب.

فالأرجنتيني الذي حقق كوبا أمريكا أخيرًا مع منتخب بلاده، يطمح إلى الفوز بكأس العالم وهي البطولة التي تمنعت عنه في آخر اللحظات في مونديال 2014 بالبرازيل.

والآن ومع وجود منتخب أرجنتيني قوي، ومنتخب برتغالي مميز، قد يسمح لنا القدر بمشاهدة مواجهة مباشرة بين الثنائي، وإن لم يحدث فإن تواجدهم في البطولة يعد منافسة.

الرد على الشكوك

يعاني رونالدو مؤخرًا من انتقادات كثيرة طالت مستواه الفني وقراراته بالذهاب إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعد هذه الانتقادات الكثيرة التي عانى منها الدون، يرغب في الرد عليها، والخروج من تلك الضغوطات.

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حيث أن رونالدو يحب الرد دائمًا على المشككين في قراراته وقدراته، ولن يكون هناك ما هو أكبر من كأس العالم حتى يرد به الدون.

كما أنها ربما أن تكون النهاية المثالية لمسيرة رونالدو الرياضية في كرة القدم، حيث أنها البطولة الأخيرة له في المونديال.

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