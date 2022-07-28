الفصل الأخير .. رونالدو يطلب "الخلع" من مانشستر يونايتد!

تطورات سريعة في وضعية كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

بعد فترة طويلة من الغياب، عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء، رفقة وكيل أعماله جورج مينديش، للتفاوض بشأن مستقبله في "أولد ترافورد".

رونالدو عاد إلى مركز تدريبات كارينجتون بعد أن غاب عن جولة مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم الجديد في تايلاند وأستراليا، وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبله.

واجتمع رونالدو ووكيله مع إدارة مانشستر يونايتد، والمدرب الهولندي إريك تين هاج، في حضور المدرب الأسطوري لفريق "الشياطين الحمر" السير أليكس فيرجسون.

ما الجديد في قضية رونالدو؟

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن رونالدو أبلغ إدارة مانشستر يونايتد أنه يرغب في فسخ عقده، من أجل الانضمام إلى أحد الأندية التي تنافس في دوري أبطال أوروبا.

وشددت الصحيفة على أن رونالدو سيتنازل عن راتب العام الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، مقابل أن يمنحه النادي خطاب الرحيل وينهي عقده.

رد إدارة يونايتد كان التأكيد على أنها لا ترغب في التخلي عن رونالدو، وأكد النادي يوم الأربعاء أن موقفه لم يتغير، خاصة في عدم وجود أي عروض رسمية للبرتغالي.

الصحيفة أشارت إلى أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد ورونالدو قد فشلت في تغيير رأي "صاروخ ماديرا"، وأنه مصمم على الرحيل عن "أولد ترافورد"، لكنه سيواصل العمل بطريقة احترافية.

هل عاد رونالدو إلى تدريبات رونالدو؟

وللتأكيد على أنه سيواصل العمل بطريقة احترافية مع مانشستر يونايتد، خضع رونالدو إلى فحوصات طبية، قبل أن يتدرب يوم الأربعاء مع الفريق.

ثم جلس البرتغالي ليشاهد زملائه في مباراة ودية خلف أبواب مغلقة ضد فريق ريكسهام.

ومن المعتقد أن رونالدو لن يشارك في المباراتين الوديتين أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت في أوسلو، وضد رايو فاييكانو يوم الأحد في "أولد ترافورد"، لأنه لم يتدرب بالشكل الكافي مع الفريق.

ولكن على الرغم من أن رونالدو كان يعمل بجد في صالة الألعاب الرياضية خلال غيابه عن تدريبات مانشستر يونايتد، إلا أن عدم انخراطه في تكتيكات تين هاج حتى الآن سيعطل ظهوره.