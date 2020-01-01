الفشل الدراسي حول كورتوا من حارس متواضع في ألمانيا لريال مدريد!

قصة طريفة للغاية..

روى لوتتس بفانينشتيل، رئيس الكشافة والعلاقات الدولية السابق لهوفينهايم، قصة فشل انتقال تيبو كورتوا إلى ناديه ما كان مساهمًا بعد ذلك في تحوله إلى أحد أكبر حراس المرمى في العالم ووصله لحماية عرين ريال مدريد.

وانضم كورتوا في 2011 من جينك البلجيكي إلى تشيلسي، ومنه أُعير إلى أتلتيكو مدريد حيث تحول معهم إلى أحد أفضل الحراس في العالم قبل العودة مجددًا لستامفورد بريدج بعد ثلاث سنوات في صيف 2014.

أكاديمية هوفينهايم هي أحد أفضل أكاديميات تنمية الشباب بكرة القدم حول العالم، وكانوا يفاضلون بين كورتوا وكوين كاستيلس لضم أحدهما، في نهاية المطاف ضموا الأخير والذي يحرس عرين فولفسبورج حاليًا.

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بفاينشتيل في تصريحات خاصة لجول قال "في صيف 2011 كان الوضع غريب في سوق حراس المرمى، كنت أعمل لهوفينهايم عندما كان اثنان من أعظم المواهب في حراسة المرمى يلعبان في نفس الأكاديمية بجينك".

"كان كورتوا وكاتسيلس يتطوران ليصبحا لاعبين مرموقين للغاية في مدرسة ممتازة لحراس المرمى مثل جينك."

وأضاف "كُنّا في عجلة من أمرنا ونريد التعاقد مع كورتوا في 2010، كان المدير الرياضي هناك له علاقة طيبة بنا وبدأنا المفاوضات وكل شيء كان يسير نحو إتمام الصفقة."

"والدا كورتوا أرادا أن يُنهي ابنهما تعليمه أولًا قبل مغادرة بلجيكا، كان لدى الصبي مشاكل تعليمية واضحة في هذا الوقت ولم يتمكن من الرحيل لذلك فشلت الصفقة."

وأتم "في رأيي أن مسيرة كورتوا وكاستيلس اختلفت كثيرًا، لقد كان كاستيليس انطوائيًا وذهب لهوفينهايم، بينما ذهب كورتوا إلى تشيلسي ثم أتلتيكو، كان الأمر من الممكن أن ينعكس في ذلك الوقت".

الجدير بالذكر أن كورتوا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 نظير 35 مليون يورو، في الوقت الذي فشل فيه كاستيلس في هوفينهايم واشتراه فولفسبورج في 2015 بمليون ونصف يورو.