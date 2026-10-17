الفريق الكويتي FWZ يحسم الصدارة ويتأهّل مباشرة إلى نصف النهائي.. وفريقا DR7 السعودي وUltra Chmicha المغربي يصعدان إلى الأدوار الإقصائية

حسم فريق FWZ الكويتي، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى فواز، المركز الأول في مرحلة الدوري من الجولة الأولى (Split 1) لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إثر فوزه بنتيجة 10-8 على الفريق المصري Turbo في يوم المباريات الثامن، ليحجز بذلك مقعده مباشرة في الدور نصف النهائي، كما شهدت الجولة تأهّل فريقي DR7 السعودي و Ultra Chmicha المغربي إلى دور ربع النهائي. وحقّق يوم المباريات الثامن رقماً قياسياً جديداً لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في يوم واحد، حيث بلغ عدد الأهداف المسجّلة 70 هدفاً، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 55 هدفاً.

ويعد هذا الفوز السابع لفريق FWZ في ثماني مباريات. ورغم أن إسلام مرسي، هداف فريق Turbo، هو من افتتح التسجيل، إلا أن فريق FWZ حافظ على زخمه الهجومي، حيث سجل كل من ليونيل ألديريتي وصهيب ركتوت "هدفاً مضاعفاً"، بالإضافة إلى ركلة جزاء الرئيس التي نفذها بنجاح نائب رئيس الفريق "هنودي أوسوم"، ليحسموا الانتصار. وبهذه النتيجة، تعرّض فريق Turbo لخسارته الخامسة هذا الموسم، وسيلتقي فريق FWZ في يوم المباريات التاسع مع الفريق المغربي Ultra Chmicha، بينما يختتم فريق Turbo مشواره في مرحلة الدوري بمواجهة فريق Bakhira FC.

ونجح حامل اللقب، الفريق السعودي DR7، الذي يقوده صانع المحتوى دربحه، انتصاراً مثيراً بنتيجة 9-8 على مواطنه فريق Rising Peaks، الذي يقوده عبدالرحمن الشهري، في "ديربي سعودي" لا يُنسى. وجاء هذا الفوز رغم افتقاد فريق DR7 لخدمات لاعبين أساسيين لالتحاقهم بصفوف المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، يتقدمهم عبدالله العقيلي ونواف عروان. وبلغت الإثارة ذروتها في اللحظات الحاسمة، حيث نجح فريق DR7 في تعديل النتيجة 6-6 عبر سلطان عزاز الذي تضاعف هدف ركلة الجزاء الخاص به بفضل البطاقة السرية للاعب النجم (Star Player Secret Card). وردّ فريق Rising Peaks بهدف مضاعف للاعب النجم عبر علي النمر، ليدخل الفريقان مرحلة كرة الحسم (Matchball Mode) - الفترة الحاسمة من المباراة بعد الدقيقة 36 - بتقدّم فريق Rising Peaks بنتيجة 8-6. وانتفض فريق DR7 بقوة خلال مرحلة كرة الحسم، حيث سجل إيغو كانيندي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 8-8، قبل أن يتقمّص حارس مرمى الفريق، دافي "ماجور" ناتا، دور البطولة ويسجّل الهدف الحاسم ليكمل عودة مذهلة. ويستعد فريق DR7 لمواجهة فريق 3BS الأردني في الجولة التاسعة، بينما سيلتقي فريق Rising Peaks بفريق Red Zone الأردني.

وحقّق ممثل قطر فريق ABO FC، بقيادة رئيس الفريق أبو فلة، فوزاً دراماتيكياً بنتيجة 8-7 على الفريق المغربي Bakhira FC، الذي يقوده الرئيسان المشاركان أشرف صبيري ويونس زارو. ولعب جوناثان باتون دوراً محورياً في انتصار ABO FC، حيث نجح في تنفيذ ركلة جزاء البطاقة السرية، كما سجل هدف الرد في ركلات الترجيح مقابل ركلة جزاء الرئيس لفريق Bakhira، ليبقي فريقه في دائرة المنافسة. ومع قتال الفريقين بشراسة لتحقيق فوز مصيري، امتدت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة كرة الحسم، حيث فرض غالدي هوغو نفسه نجماً بتسجيله هدفين في الدقيقتين 39 و50 ليمنح فريق ABO FC الفوز. ويمثل هذا الانتصار الثالث لفريق ABO FC هذا الموسم، بينما تلقّى فريق Bakhira FC خسارته السادسة ليكون أوّل فريق خارج حسابات التأهّل للأدوار الإقصائيّة. وسيختتم فريق Bakhira FC مبارياته في الدوري بمواجهة فريق Turbo المصري يوم 23 أكتوبر، فيما سيلعب فريق ABO FC ضد فريق RA2 السعودي.

ونجح فريق RA2، بقيادة رئيس الفريق رائد، في قلب تأخره إلى فوز ثمين بنتيجة 5-4 على فريق 3BS الأردني. وكان 3BS، بقيادة عبسي، قد فرض سيطرته على معظم فترات اللقاء ودخل مرحلة كرة الحسم متقدماً بنتيجة 4-3، إلا أن إصرار لاعبي RA2 قادهم لتحقيق عودة مذهلة واقتناص الفوز. ودفع عبسي ثمن إهداره لفرصة ذهبية من ركلة جزاء الرئيس والتي كانت كفيلة بتوسيع الفارق إلى 4-1 لصالح فريقه. ليرد رائد مباشرة بتسجيل ركلة جزاء الرئيس الخاصة بفريقه، مقلصاً الفارق إلى 3-2 قبل الدخول في مرحلة كرة الحسم. وبات مصير تأهل فريق RA2 لربع النهائي بيده، حيث سيضمن التأهل في حال فوزه على فريق ABO FC الأسبوع المقبل في ختام مرحلة الدوري، بينما يستعد فريق 3BS لمواجهة حامل اللقب فريق DR7 في الجولة الأخيرة.

واختتمت مباريات اليوم الثامن بفوز فريق Red Zone الأردني، بقيادة رئيس الفريق ماهركو، بنتيجة 6-5 على الفريق المغربي Ultra Chmicha، الذي يقوده إلياس المالكي، بعد أن قلب تأخره بفارق هدفين خلال مرحلة كرة الحسم. ودخل فريق Red Zone مرحلة كرة الحسم متأخراً بنتيجة 5-3، لكنه قاتل بشراسة ليعادل النتيجة 5-5 قبل أن يسجل النجم المصري محمد عبدالفتاح هدف الفوز الحاسم. وتركت هذه النتيجة فريق Red Zone بسجل أربع انتصارات وأربع هزائم، في حين تجرّع فريق Ultra Chmicha مرارة الخسارة الثالثة على التوالي. ويواجه فريق Red Zone فريق Rising Peaks السعودي في الجولة التاسعة والأخيرة، مدركاً أن الفوز سيضمن له التأهل لربع النهائي. في المقابل، سيلتقي Ultra Chmicha الذي ضمن التأهّل إلى دور ربع النهائي مع المتصدر فريق FWZ.

وسيتم حسم المقاعد الأربعة المتبقية في الدور ربع النهائي خلال الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، يوم الجمعة 23 أكتوبر. وستقام مباريات الدور ربع النهائي في 26 أكتوبر، قبل أن يختتم الموسم بـ "النهائي الرباعي" (Final Four) في 30 أكتوبر. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول المباريات وآخر التحديثات عبر الموقعالإلكترونيلدوريالملوكلمنطقةالشرقالأوسطوشمالأفريقيا، وتتوفر تذاكر يوم المباريات التاسع من الجولة الأولى عبر منصة ويبوكWeBook .

ويمكن للمشجعين في جميع أنحاء المنطقة متابعة جميع المباريات مجاناً عبر قنوات البث الشخصية لرؤساء فرق دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى القنوات الرسمية للبطولة على منصات كيك Kickو يوتيوب وتيكتوك، وتويتش. وتتم تغطية البطولة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشريك الإعلامي الرسمي مجموعة MBC من خلال قناة MBC Action ومنصة شاهد.