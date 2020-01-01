الفريدي يتحدث عن فوائد الحجر الصحي بعد عودته من إسبانيا

أحمد الفريدي داخل الحجر الصحي بعد عودته من إسبانيا.

تحدث أحمد الفريدي، لاعب نادي الهلال والاتحاد والنصر السابق، ومليلة الإسباني الحالي، عن الحجر الصحي في منزله، بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية، قادمًا من إسبانيا.

أحمد الفريدي وقع مؤخرًا إلى صفوف مليلة الإسباني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، لمدة موسم ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد توقيعه على مخالصة مالية مع نادي النصر في صيف 2019.

الفريدي قال خلال تصريحات عبر فيديو على سناب شات: "أنا في حجر منزلي لمدة أسبوعين فقط، وما في إلا الخير والعافية ولله الحمد".

المزيد من الفرق

لاعب مليلة الإسباني تابع: "الحجر الصحي إجراء احترازي ووقاية من فيروس كورونا، وبكل تأكيد صعب أن الشخص يجلس وحيدًا هذه المدة ويعزل نفسه، والأصعب من ذلك مشاهدة أولادك وعائلتك وأقاربك وأصدقائك ولا تستطيع مصافحتهم، ولكن هذا لمصلحة الجميع".

قائد الوداد المغربي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

واختتم الفريدي تصريحاته قائلًا: "المشكلة في هذا المرة هو أن أعراضه لا تظهر في البداية، وقد تكون مصابًا وتنشر ذلك دون أن تعرف".

وتعد إسبانيا من ضمن الدول التي تعاني بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث توقف النشاط الرياضي هناك.