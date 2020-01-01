الفريدي: التجارة سبب غيابي عن الملاعب 7 أشهر

أحمد الفريدي كان يفكر في عدم العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

كشف أحمد الفريدي، لاعب فريق مليلية الإسباني، عن سبب غيابه عن الملاعب لمدة وصلت إلى 7 شهور، بعد توقيع مخالصة مالية مع فريق نادي النصر السعودي.

وأشار الفريدي خلال تصريحات إذاعية، إلى أنه لم يلعب في أي فريق خلال فترة الـ6 أشهر الماضية، بسبب انشغاله في أمور التجارة، رغم تلقيه عروضًا من بعض الأندية السعودية الكبيرة.

أحمد الفريدي تابع: "تلقيت عروضًا من أندية سعودية كبرى، ولكنني كنت مشغولًا بأمور تجارية، وفضلت عدم خوض أي تجربة خلال الفترة الماضية".

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وأردف: "قمت بالتفكير جيدًا خلال الفترة الماضية، في ترك كرة القدم، ولكنني وجدت أنني لم أقدم كل ما لدي، وقررت العودة إلى الملاعب مرة أخرى".

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وواصل :"قررت التوقيع لفريق مليلية الإسباني، من أجل إنهاء الشك، خاصة بعد رفض عروضًا من السعودية وخارجها خلال الفترة الماضية".

واختتم الفريدي تصريحاته قائلًا: "تلقيت عروضًا خلال شهر يناير الماضي من أندية سعودية وخارجية، ولكنني لم أقرر العودة إلى الملاعب".

الفريدي وقع على مخالصة مالية، خلال صيف 2019 مع نادي النصر، ليصبح لاعبًا حرًا، قبل التوقيع مع فريق مليلية الإسباني.